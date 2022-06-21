Rolls-Royce увеличивает оклады своим работникам

Компания Rolls-Royce в условиях сильного роста стоимости жизни в Великобритании приняла решение повысить зарплату своим сотрудникам на 4% и выплатить каждому единовременную субсидию £2 тыс. (около $2,4 тыс.). Об этом во вторник сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы живем в исключительные времена, когда экономическая неопределенность в значительной степени обусловлена продолжающимся воздействием глобальной пандемии. Все это влияет как на каждого из нас дома и на работе, так и на наши кошельки", - сказал исполнительный директор Rolls-Royce Уоррен Ист.

Субсидию получат 14 тыс. работников компании. Руководство британского производителя автомобилей премиум-класса планирует начать выплаты в августе после того, как будет достигнута договоренность с профсоюзом. Деньги смогут получить рядовые рабочие и младшие менеджеры.

В компании отметили, что повышение зарплаты на 4% является крупнейшим ежегодным увеличением окладов для персонала по меньшей мере за последнее десятилетие. Весь комплекс мер обойдется фирме более чем в £45 млн (около $54 млн).

С 1 апреля в Великобритании повышена ставка прожиточного минимума в среднем на 10% для работников всех категорий. Это изменение связано с ростом цен на товары первой необходимости из-за высокой инфляции.