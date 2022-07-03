Раскрыты сроки анонса GTA VI

Неизвестные инсайдеры раскрыли ключевые детали о новой игре серии Grand Theft Auto. Об этом сообщает издание IGN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Посвященная очередной части GTA утечка изначальна появилась на Reddit, но информация был удалена модераторами. Спустя какое-то время детали о тайтле опубликовали для всеобщего обозрения в Google Docs. Согласно инсайду, Rockstar анонсирует GTA VI в третьем квартале 2022 года. Также раскрыты сроки полноценного релиза - он запланирован на конец 2023 года.

В сообщении говорится, что бюджет новой части GTA составит 500 миллионов долларов без учета расходов на маркетинг. Игра будет создана на движке RAGE. По прогнозу, за первые сутки с момента релиза компания собирается выручить более миллиарда долларов с продажи копий игры. Инсайдеры также рассказали детали о протагонистах GTA VI и геймплее.

Согласно источникам, в игре будут три героя - Рикардо, Кейси и Роуз, последняя окажется первой женщиной-протагонистом серии. Действие будет разворачиваться в 2023 году в городах Liberty State, Carcer City, Vice City и Cottonmouth. Ожидается, что размер игрового мира составит более 140 квадратных миль, прохождение сюжетной линии займет 75 часов.

Журналисты отметили, что инсайд может отказаться фейком. В начале февраля Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto.