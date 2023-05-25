WeChat внедряет в Китае технологию идентификации людей по ладоням

Пользователю мессенджера WeChat достаточно провести ладонью над сканирующим устройством, чтобы система распознала его по ряду признаков: отпечатку ладони, расположению вен, моторике и др.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сканеры можно использовать при посадке в транспорт для оплаты проезда, при входе в учреждения. Технология прошла успешные испытания в Шэньчжэне.