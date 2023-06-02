Маск собирается переименовать Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил свои планы по переименованию социальной сети Twitter, которая принадлежит ему.

Как передает Day.Az, он разместил соответствующую публикацию в Twitter в четверг.

Портал T(w)itter Daily News ранее цитировал высказывание Маска из его недавнего интервью, в котором он намекнул, что в будущем социальная сеть может быть переименована в X. В комментарии к этой публикации Маск подтвердил, что это правда.

В апреле было объявлено, что Twitter фактически прекратил самостоятельное существование после слияния с X Corp. Илона Маска. Судебное постановление в штате Флорида указало, что фактическое слияние компаний произошло 4 апреля.