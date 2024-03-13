Создан удобный способ управлять компьютером ногами

Специализирующаяся на производстве компьютерной периферии компания Sanwa Supply из Японии выпустила клавиатуру для ног 400-MA179.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на новинку обратила внимание редакция издания Tom's Hardware.

400-MA179 подключается к ПК через стандартный порт USB Type-A и имеет три кнопки с педалями. Они предназначены для регистрации нажатий и не имеют датчиками давления, из-за чего их не получится использоваться в гоночных играх.

Тем не менее, новинка, как пишет Tom's Hardware, отлично работает в качестве ножного макропада. На каждую из педалей можно запрограммировать значение любой из кнопок настольной клавиатуры или их сочетание. Данное свойство может быть полезно как в видеоиграх, так и в рабочих процессах.

Модель 400-MA179 легко помещается под столом. Размер устройства составляет 14,8 на 5,5 на 1,8 дюйма, а вес - всего 0,75 фунта. Длина кабеля - чуть более 6 футов.

Новинка доступна для покупки на официальном веб-сайте Sanwa Supply по цене 5280 иен.