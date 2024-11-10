https://news.day.az/hitech/1705814.html Китай осуществил успешный запуск ракеты "Великий поход" - ВИДЕО Сегодня Китай осуществил успешный запуск ракеты "Великий поход" (Long March 2C) с космодрома Цзюцюань. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ракета успешно доставила 4 спутника дистанционного зондирования Земли на орбиту.
Китай осуществил успешный запуск ракеты "Великий поход" - ВИДЕО
Сегодня Китай осуществил успешный запуск ракеты "Великий поход" (Long March 2C) с космодрома Цзюцюань.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ракета успешно доставила 4 спутника дистанционного зондирования Земли на орбиту.
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