Китай осуществил успешный запуск ракеты "Великий поход"

Сегодня Китай осуществил успешный запуск ракеты "Великий поход" (Long March 2C) с космодрома Цзюцюань.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ракета успешно доставила 4 спутника дистанционного зондирования Земли на орбиту.