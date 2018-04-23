Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в машине - ФОТО

К Пекинскому автосалону компания Volvo подготовила прототип Ambience Concept. Новинка построена на базе седана S90 и предлагает "чувственный опыт, в котором сочетаются визуальные эффекты, звук и запах для создания атмосферы роскоши".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, c помощью специального мобильного приложения пассажир трехместного седана может выбрать одну из семи визуальных тем: "Северное сияние", "Скандинавский лес", "Лебединое озеро", "Архипелаг", "Дождь", "Ночная" и "Свобода". В зависимости от этого меняется картинка, проецирующаяся на потолок, звуковое и ароматическое наполнение салона.

Специально для Volvo бренд парфюмерии Byredo разработал четыре уникальных аромата, а Bowers & Wilkins - аудиосистему с интегрированными в подголовник высокочастотными динамиками.

"Вместе с концепт-каром Ambience мы хотим выйти за рамки простого выбора материалов, - говорит шеф-дизайнер Volvo Cars Робин Пэйдж, - и создать автомобиль, который напрямую влияет на органы чувств".

В 2016 году и также в Пекине Volvo представила прототип роскошного интерьера Excellence Interior Concept. Особенностью салона стал ящик для обуви, расположенный вместо кресла переднего пассажира, холодильник в задней части центрального тоннеля и выдвижной дисплей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook