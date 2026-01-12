Наносить парфюм на голую кожу может быть опасно

Если парфюм содержит фотосенсибилизирующие компоненты и наносится на участки кожи, подвергающиеся воздействию солнца, это может потенцировать вредное действие УФ-лучей, увеличивая риск развития рака, рассказала "Газете.Ru" терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова, передает Day.Az.

Зимнее солнце может быть так же опасно, как и летнее. Ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые провоцируют старение кожи и могут навредить зрению. Эти лучи доходят до поверхности Земли даже через облака, поэтому вредны и в пасмурную погоду. Кроме того, зимой из-за отражения от снега интенсивность УФ-излучения практически удваивается: чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей.

"Фоточувствительность ингредиентов парфюма - это, пожалуй, наиболее значимый фактор, который может косвенно связывать парфюм с повышенным риском повреждения кожи и, как следствие, с потенциальным увеличением риска рака. Многие компоненты парфюмерных композиций, как натуральные (например, некоторые эфирные масла цитрусовых, такие как бергамот, лимон, лайм, а также сандал, мускус), так и синтетические, могут быть фотосенсибилизаторами. Это означает, что при воздействии ультрафиолетового (УФ) излучения (солнечный свет, солярий) они вступают в реакцию", - рассказала врач.

Это реакция может привести к фототоксичности (прямое повреждение клеток кожи под воздействием УФ-лучей, вызывающее ожоги, покраснение, воспаление и гиперпигментацию), фотоаллергии (иммунная реакция, которая проявляется как аллергическая сыпь при повторном воздействии вещества и УФ-света) и повреждение ДНК (при фототоксических реакциях происходит повреждение ДНК клеток кожи).

"Многократное и хроническое повреждение ДНК УФ-излучением является основной причиной развития рака кожи, включая меланому, базалиому и плоскоклеточный рак. Если парфюм содержит фотосенсибилизирующие компоненты и наносится на участки кожи, подвергающиеся воздействию солнца, это может потенцировать вредное действие УФ-лучей, увеличивая риск мутаций и, со временем, развития злокачественных новообразований", - заметила доктор.

Несмотря на теоретические риски, крупномасштабные эпидемиологические исследования, которые бы однозначно связывали регулярное использование спиртосодержащих парфюмов с прямым и значительным увеличением заболеваемости раком кожи, отсутствуют.

"Основным и наиболее доказанным фактором риска рака кожи по-прежнему остается хроническое или интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения (солнечного или искусственного). Если бы парфюмы были значительным канцерогенным фактором, это, вероятно, было бы широко задокументировано в медицинских исследованиях. Для минимизации любых потенциальных рисков рекомендуется избегать нанесения парфюма на открытые участки кожи перед выходом на солнце, лучше наносить его на одежду или использовать солнцезащитный крем. Наблюдайте за реакцией кожи: если вы замечаете покраснение, зуд, раздражение или пигментацию после нанесения парфюма и пребывания на солнце, прекратите его использование на этих участках и проконсультируйтесь с дерматологом", - заключила доктор.