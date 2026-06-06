Онколог перечислил неочевидные признаки развития рака

На ранних стадиях онкологического заболевания человек может чувствовать себя абсолютно или почти здоровым, но в этот момент в его организме уже развивается опухоль, сообщил врач-онколог, химиотерапевт "СМ-Клиника" Расул Ахмаев. В беседе с "Лентой.ру" он перечислил неочевидные признаки рака, передает Day.Az.

"Частые простуды и вообще способность болеть от столкновения с любым вирусом - знак того, что иммунная система ослаблена. Можно считать, что все дело в климате, общей усталости, недостатке витаминов и сна или экологии, но если человек "переходит" из одной простуды в другую, то есть болеет чаще, чем ощущает себя здоровым, если долго (несколько месяцев подряд) кашляет - это повод пройти медицинское обследование", - поделился врач.

Одним из ранних симптомов онкологического заболевания, который чаще всего игнорируется и самим больным, и врачами, к которым обращается пациент, по словам медика, является быстрая беспричинная утомляемость.

Кроме того, на ранних стадиях рак успешно маскируется под хронические болезни тех органов, в которых растет и развивается опухоль, предупредил Ахмаев. Поэтому при появлении непонятных симптомов в области ЖКТ, особенно если они не проходят в течение 2-4 недель, лучше показаться специалисту, отметил он.

Вслед за утомляемостью, по его наблюдениям, может пропасть и аппетит. Обычно это происходит на фоне интоксикации - растущая опухоль выделяет в кровь токсины, объяснил онколог.

"Должна насторожить и быстрая потеря веса - до 10-15 килограммов буквально за пару месяцев. Это очень частый симптом онкологического заболевания - например, рака поджелудочной железы: опухоль перекрыла протоки, человек перестал получать необходимые пищеварительные ферменты, и любая полученная еда просто не усваивается организмом", - рассказал химиотерапевт.

К одним из немногих неочевидных симптомов собеседник "Ленты.ру" также отнес растущую слабость и апатию. Дело в том, что примерно на II стадии опухоль начинает выделять в общий кровоток продукты своей жизнедеятельности. Эти токсины циркулируют по всему организму, но иммунная система до поры до времени их не воспринимает как опасность, поэтому организм не борется с ними, пояснил он.

Если у ближайших родственников были диагностированы случаи рака, врач рекомендовал раз в год или даже чаще проходить онкологические осмотры, а всем остальным не пренебрегать диспансеризацией. При появлении нехарактерных симптомов Ахмаев призвал не стесняться обращаться к терапевту, который при необходимости направляет пациентов дальше - к профильным специалистам.