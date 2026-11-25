Экспериментальный препарат диранерсен показал способность замедлять ухудшение памяти, мышления и других когнитивных функций у людей с ранней стадией болезни Альцгеймера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, промежуточные результаты клинического исследования представили на международной конференции по изучению болезни Альцгеймера (CTAD 2026) в Бостоне.

Диранерсен относится к препаратам генной терапии и действует на один из ключевых механизмов развития заболевания - образование тау-белка. При болезни Альцгеймера патологические формы тау накапливаются в клетках мозга, нарушают их работу и в итоге приводят к повреждению нервной ткани. Исследователи рассчитывают, что подавление выработки этого белка поможет замедлить развитие заболевания.

В исследовании пациенты получали препарат в дозировке 60 мг дважды в год. Спустя два года у них снижение когнитивных функций и способности выполнять повседневные задачи оказалось на 38% медленнее, чем у участников, которые изначально получали плацебо. На 76-й неделе преимущество составляло 26%, то есть эффект препарата со временем усиливался.

Положительные результаты получили и по другим показателям. В частности, по одной из шкал оценки когнитивных функций преимущество диранерсена перед группой сравнения достигло 54%.

Диранерсен (BIIB080 / IONIS-MAPTrx) был разработан компанией Ionis Pharmaceuticals, специализирующейся на антисмысловых олигонуклеотидах. По мнению исследователей, результаты поддерживают перспективность подхода, направленного на снижение уровня тау-белка в мозге.

При этом говорить о готовом лекарстве пока рано: диранерсен прошел только вторую фазу клинических испытаний. Для подтверждения эффективности и оценки долгосрочной безопасности потребуются дальнейшие исследования.