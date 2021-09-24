Президент Ильхам Алиев: Несмотря на смену режима в Армении, в стране продолжает господствовать фашистская идеология

Несмотря на смену режима в Армении, в стране продолжает господствовать фашистская идеология.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"Полевые командиры, пришедшие к власти в Армении в результате переворота и находившиеся у власти в 1998-2018 годах, потерпели неудачу в достижении коварных намерений и целей в течение продолжавшейся около 30 лет оккупации территорий Азербайджана. Напротив, как я отметил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году, Армения превратилась в государство, потерпевшее полный крах. Армения настолько ослабла, что не способна даже сама охранять свои границы.

Поощряемая правительством азербайджанофобия в Армении нарастает. Прививаемая армянскому обществу расистская идеология, построенная на этнической ненависти и вражде, лежит в корне этнической чистки и небывалого вандализма на оккупированных в прошлом Арменией территориях Азербайджана. Несмотря на смену режима в Армении, в стране продолжает господствовать фашистская идеология. В лице нацистского генерала Гарегина Нжде, превратившегося в "национального героя" при всех властях в Армении, восхваляется нацизм.

В то время как прогрессивный мир ведет борьбу с растущим неофашизмом, тогдашний президент Армении в 2016 году открыл в Иреване памятник Гарегину Нжде. Азербайджан одержал победу не только над оккупационными силами Армении, но и над армянским фашизмом. Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону", - сказал глава государства.