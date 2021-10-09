https://news.day.az/officialchronicle/1389735.html Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района
9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства встретился с представителями общественности Ходжавендского района, а затем вместе с ними посетил село Туг.
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