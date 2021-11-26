https://news.day.az/officialchronicle/1408584.html Кадры теплой встречи Президента Ильхама Алиева Президентом Владимиром Путиным в Сочи - ВИДЕО
Кадры теплой встречи Президента Ильхама Алиева Президентом Владимиром Путиным в Сочи - ВИДЕО
26 ноября в Сочи состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, российское телевидение опубликовало кадры со встречи, на которых видно, как тепло Президент Владимир Путин приветствует Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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