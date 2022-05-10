Президент Ильхам Алиев: Мы навсегда вернулись на родные земли и будем жить здесь вечно

Мы навсегда вернулись на родные земли и будем жить здесь вечно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением из города Шуша.

"Сегодня Карабах возрождается. Сегодня я принял участие в нескольких мероприятиях в Физули и Шуше. Во всех регионах высокими темпами идут созидательные и восстановительные работы, на всех освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, созидательные и восстановительные работы. По существу города и села отстраиваются заново. Потому что в период оккупации враг сравнял с землей все наши города и села, разрушил все наши исторические памятники. Привел в ужасное состояние такой город, как Шуша, являющийся жемчужиной Карабаха, региона, Кавказа. Мы - хозяева этой земли уже вернулись, и эта земля, небо видят это. Видят, что каждый день предпринимается еще один шаг, связанный с развитием. Каждый день мы строим. Мы восстановим, восстанавливаем все освобожденные земли.

Сегодня, 10 мая, я обязательно должен был быть здесь. Должен был выразить отсюда свое почтение и почтение азербайджанского народа к памяти великого лидера, еще раз должен был сказать, что мы навсегда вернулись на эти земли, на родные земли и будем жить здесь вечно.

Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!"- сказал глава государства.