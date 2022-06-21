Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой ООО «ТЕХНОПАРК» в Ташкенте

21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой ООО "ТЕХНОПАРК" в Ташкенте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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