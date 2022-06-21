https://news.day.az/officialchronicle/1472825.html Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой ООО «ТЕХНОПАРК» в Ташкенте - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой ООО «ТЕХНОПАРК» в Ташкенте - ФОТО
21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой ООО "ТЕХНОПАРК" в Ташкенте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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