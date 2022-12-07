https://news.day.az/officialchronicle/1517489.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы, оставаясь приверженными политике великого лидера Гейдара Алиева, создаем новые объекты транспортной инфраструктуры
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы, оставаясь приверженными политике великого лидера Гейдара Алиева, создаем новые объекты транспортной инфраструктуры
Сегодня мы, оставаясь приверженными политике великого лидера Гейдара Алиева, создаем новые объекты транспортной инфраструктуры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
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