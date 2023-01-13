https://news.day.az/officialchronicle/1528113.html В Азербайджане увеличен размер персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики
В Азербайджане увеличен размер персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики
Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 11 июня 2002 года № 715 "Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу с 1 января 2023 года размер персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики устанавливается в размере 1500 манатов.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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