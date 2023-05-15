https://news.day.az/officialchronicle/1564604.html Для нас большая честь принять участие в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - Шалва Папуашвили
Для нас большая честь принять участие в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - Шалва Папуашвили
Для нас большая честь принять участие в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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