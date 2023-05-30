Президент Ильхам Алиев: Представители еврейской общины боролись вместе с нами плечом к плечу за нашу территориальную целостность

Представители еврейской общины боролись вместе с нами плечом к плечу за нашу территориальную целостность.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

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