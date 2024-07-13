Утвержден подписанный между Азербайджаном и Эфиопией меморандум о взаимопонимании - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Комиссией по государственной службе Федеративной Демократической Республики Эфиопия".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Комиссией по государственной службе Федеративной Демократической Республики Эфиопия", подписанный 14 мая 2024 года в городе Баку.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в настоящем указе, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел должно направить уведомление правительству Федеративной Демократической Республики Эфиопия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.
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