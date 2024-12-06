https://news.day.az/officialchronicle/1713350.html Президент Ильхам Алиев поздравил Урсулу фон дер Ляйен Президент Ильхам Алиев направил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен поздравительное письмо по случаю ее переизбрания на этот пост. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев поздравил Урсулу фон дер Ляйен
Президент Ильхам Алиев направил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен поздравительное письмо по случаю ее переизбрания на этот пост.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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