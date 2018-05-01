Кто заблокировал КПП в Грузии - сторонники Пашиняна или российские туристы?

В настоящее время на площади Республики в Ереване начался митинг в поддержку кандидата в премьер-министры Армении Никола Пашиняна.

Как пишут армянские СМИ, в столицу со всех городов Армении стекаются желающие принять участие в этом событии. Как утверждается, устремляются в Армению и армяне из России. По информации "Айкакан жаманак", один из пользователей Фейсбук опубликовал видеозапись с дороги на КПП Верхний Ларс на грузино-российской границе, на которой видна огромная колонна автомобилей и очередь водителей, которые, как утверждается, едут из России в Армению, чтобы быть в Ереване во время голосования в парламенте по выборам премьер-министра.

Однако, по информации Sputnik Грузия, выборы в Армении тут не при чем. Дело в майских праздниках в России, которые многие россияне стремятся провести в Грузии.

При въезде в Грузию со стороны России из-за большого скопления легковых машин образовалась многокилометровая пробка - пассажиры не могут попасть на территорию страны уже более десяти часов, сообщал вчера корреспондент издания c места событий.

По информации службы доходов министерства финансов Грузии, многокилометровый затор образовали легковые автомобили, так как с российской стороны таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" не успевает своевременно пропускать большой поток автомобилей. Грузовые машины передвигаются в привычном режиме.

В связи с майскими праздниками, большое количество туристов из России отправилось в Грузию. Ранее представители туристических агентств сообщали, что на майские праздники в Тбилиси зарезервировано 98% отелей.

Похоже, в Армении, как и обычно, пытаются выдать желаемое за действительное. А также продемонстрировать большой интерес к происходящему в Ереване у зарубежных армян, которые, дескать, были бы сейчас вместе с восставшей общественностью, если бы не грузинское КПП.

Зульфугар Ибрагимов