Замминистра о прогрессе в переговорах по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном

В процессе переговоров по новому соглашению между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном наблюдается прогресс, сказал в понедельник заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мамедгулиев отметил, что переговоры, начатые в прошлом году, успешно продолжаются и в 2018 году. По его словам соглашение охватывает три основных направления - политическую безопасность, торговые и инвестиционные вопросы и различные секторальные вопросы.

"Для Азербайджана очень важно соблюдение обязательств. Тот факт, что ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана, придает импульс развитию сотрудничества между нами", - отметил Мамедгулиев.

Замминистра подчеркнул, что на сегодняшний день сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики находится на очень высоком уровне, и поэтому наибольший интерес предоставляют неэнергетические сферы.

"Одним из вопросов, по которому сейчас ведутся переговоры, является вопрос дальнейшего упрощения визового режима между ЕС и Азербайджаном. Данный шаг пойдет на пользу населению, как ЕС, так и Азербайджана, народы наших стран станут ближе друг к другу", - сказал Мамедгулиев.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

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