Сотрудничество между Госдумой и Милли Меджлисом еще больше сблизит Россию и Азербайджан - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Поездка делегации Госдумы в Баку в июне 2018 года - очередной шаг к сближению двух государств, при этом приятно осознавать, что предпринят он на этот раз именно Россией.

Об этом сообщила Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, отметив при этом важность межгосударственных контактов, визитов и встреч официальных лиц государства, в рамках которых обсуждаются ключевые вопросы и проблемы региональной повестки.

По ее словам, визит российской делегации в Баку заслуживает большого внимания и позитивно отразится на развитии отношений двух стран, еще больше углубив имеющиеся связи.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня Госдумы и Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана.

По мнению Галины Ниязовой, этот шаг может способствовать поддержанию обстановки доверия и развитию стратегического сотрудничества.

"Парламенты РФ и АР планируют усилить взаимодействие с целью укрепления межрегионального сотрудничества, и у этого намерения хороший потенциал. Россия продолжает сближаться с Азербайджаном, такое стремление к союзничеству оправдано, и не может не вызывать положительного отклика в сердцах граждан обеих стран. Это очевидно не только на уровне взаимодействия глав государств, но и народов. Россияне также признали, что Азербайджан является привлекательным с точки зрения туризма. "Безвизовый режим для россиян, великолепный климат и яркая культура - всё это делает Азербайджан страной, привлекательной для туристов", - заявила российский эксперт.

Далее она отметила, что российско-азербайджанские отношения имеют многовековую историю, их связывают крепкие добрососедские отношения.

"Отношения между Россией и Азербайджаном действительно носят традиционно-дружественный характер. Объективные предпосылки, такие как взаимовыгодная торговля, транспортная логистика, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство способствуют развитию двустороннего сотрудничества. Отдельно я бы еще отметила растущую динамику связей в культурной и гуманитарной сферах, в области образования, наличие большой азербайджанской диаспоры в России, а также взаимодействие Азербайджана со многими российскими регионами. Учитывая мощный потенциал сторон и готовность наших стран к эффективным и взаимовыгодным связям, уверена, что между Россией и Азербайджаном будет развиваться многоплановое двустороннее сотрудничество и в будущем", - резюмировала российский политолог.

Матанат Насибова