Азербайджан - наиболее значимый партнер для России на Южном Кавказе - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Россия серьезно заинтересована в стабильности и безопасности на Южном Кавказе и делает все возможное для мирного решения нагорно-карабахского конфликта, который представляет на протяжении многих лет реальную угрозу всему региону.

Такое мнение высказал Day.Az российский политолог-международник Константин Пахалюк.

Он отметил, что Россия остается главным посредником в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, хотя на сетевом уровне всегда немало выгодополучателей от сохранения статус-кво, а не разрешения конфликтов.

"Нагорный Карабах - это один из тех конфликтов, где сохранение ситуации в "замороженном состоянии" и постоянное ведение проваливающихся переговоров и есть тот самый статус-кво, который оптимален для ключевых региональных игроков, но для Азербайджана - это проблема оккупации страны.

Азербайджан и Армения являются союзниками России на Южном Кавказе. Причем Армения остается ближайшим хотя бы просто по тому, что после событий 2008 г. были испорчены отношения с Грузией. Азербайджан является более значимым и экономическим партнером для России, хотя проявляет значительную независимость в своей внешней политике, особенно в части, касающейся энергетической дипломатии. Взять хотя бы нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, экспорт газа из "Шахдениза" в обход России, тесные отношения с Анкарой.

При этом Армения остается союзником по ОДКБ и ЕАЭС, хотя, конечно, существуют и проблемные моменты. Например, озабоченность вызывает прозападная ориентация некоторых армянских политиков, не совсем приятно и подписание Договора Армении с ЕС о расширенном партнерстве. Не будем сбрасывать и настороженность относительно этнонационализма, призывы провести "декоммунизацию" в Армении и увековечение памяти того же Гарегина Нжде, который запятнал себя сотрудничеством с нацистами. Открытие ему памятника в 2016 г. российскими политиками воспринимается и как усиление этнонациональной идеологии правящей партии, и как шаг на пути пересмотра итогов Второй мировой войны", - заявил Константин Пахалюк.

Комментируя вопрос военных поставок в Армению и Азербайджан, эксперт отметил, что Россия таким способом пытается сохранить политику баланса сил в регионе.

"За последние примерно 20 лет России удается весьма успешно балансировать, и я бы говорил не только о балансе сил, а об управлении, регулировании региональной повестки дня в военно-политической сфере", - заявил эксперт, отметив, что конфликт необходимо решать за столом переговоров, и что это единственный способ урегулирования многолетней проблемы, но для этого обе стороны должны быть готовы к проведению субстантивных переговоров, а Армения - к конструктивному диалогу с Азербайджаном.

Матанат Насибова