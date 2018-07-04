Визит российской делегации в освобожденный Джоджуг – Марджанлы ударил по интересам армянства - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Недавний визит российских политиков в освобожденный от оккупации азербайджанский Джоджуг Марджанлы, вызвал ожидаемый болезненный ажиотаж в политическом поле Армении. Вообще в Ереване пристально отслеживают любые процессы, происходящие в Азербайджане, и этот знаковый визит российской делегации в стремительно обустраивающееся азербайджанское село всерьез покоробил армянских горе - политиков, о чем можно судить из публикаций местных СМИ Еревана. Стало ясно и то, что в Армении серьезно озабочены рядом заявлений, сделанных российскими политиками по Карабаху, относительно выстраиваемой оси Москва-Баку, и ее роли в формировании - четырехстороннего формата Москва-Тегеран - Баку-Анкара.

Фобии армян связаны с тем, что якобы подобная конфигурация несет большие риски и угрозы для Армении, что является подтверждением враждебности со стороны союзнической им России, и реакцией на оглядку Еревана в сторону запада.

Комментируя данный факт Day.Az,российский политолог Мурад Садыгзаде, высказал мнение о том, что в последнее время наблюдается значительная трансформация политических процессов на территории Южного Кавказа.

По его словам, это является показателем укрепления отношений между Баку и Москвой.

"Смена руководства в Армении и приход к власти представителя оппозиционного большинства Н. Пашиняна насторожил многих в регионе. Я думаю, ни для кого не секрет, что даже для этнических армян, являющихся гражданами Российской Федерации, новое правительство в Ереване ассоциируется с "освобождением от российского полного контроля". Для "народа" совсем не важно, что жизнеспособность современной Армении с ее агрессивной оккупационной внешней политикой сохранялась лишь благодаря постоянной "поддержке", или лучше всего назвать вещи своими именами и сказать "дотациями" из Москвы, в обмен на политическую лояльность. Но, увы. Большинство в Армении готово было признать виноватым во всех бедах даже своего последнего из союзников в регионе, вместо того, чтоб просто проанализировать свои действия. В принципе, антироссийские настроения в Армении-обычное дело, заслуживает внимания реакция российской стороны, повышенный интерес у представителей российской стороны к Азербайджану. Полагаю, это обусловлено высокой надежностью Баку в выстраивании стратегических отношений с Москвой, рациональностью в принятии решений и высоким уровнем отношений между странами", - сказал Мурад СадыГзаде.

По мнению политолога, то что новый шаг в отношениях между Баку и Москвой, был сделан в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где прошла конференция на тему "Баку-Москва - геополитическая ось. Азербайджан - единственный партнер России на Южном Кавказе" является хорошим показателем для отношения сторон.

"Примечательно, что на конференции приняли участие известные представители российского общества, парламентарии, озвучили тезисы о плодотворной кооперации в рамках взаимовыгодных осей Москва-Баку-Тегеран и Москва-Баку - Анкара. В отношении первой магистрали Москва-Баку-Тегеран необходимо отметить, что Исламская Республика Иран видит "жизненный интерес" во всех странах, которые готовы работать с нею. В этом плане, как Москва, так и Баку всегда вели независимую от Вашингтона политику, основанную на защите национальных интересов, а для Тегерана, особенно в его нынешнем положении Москва и Баку наиболее желательные и надежные партнеры. Что касется Армении, то учитывая особенности внешнеполитической концепции Дональда Трампа, полагаю, ей придется прекратить заигрывание с Ираном, о чем догадываются и в Тегеране", - сказал политолог, отметив, что отношения в политике равнозначны отношениям в бизнесе, что при этом ни один из участников не заинтересован в сложном партнере, который непредсказуем, и имеет проблемы с другими участниками рынка.

На самом деле, есть еще много других тонкостей, которые делают цепочку Москва-Баку-Тегеран выгодным для всех ее участников. Вторая магистраль - Москва-Баку-Анкара уже зарекомендовала себя в лучшем свете. и

последние выборы в Турции,(которые подтвердили доверие большей половины турецкого общества президенту Р. Эрдогану),позволили сохранить важный фактор в отношениях между тремя странами. Думаю, всем известно о важной роли президентов В. Путина и И. Алиева в развитии двусторонних отношений, и личность турецкого лидера также оказывает положительный эффект на развитии дальнейшего сотрудничества. Как и для Тегерана, Анкаре приятнее работать с независимыми партнерами, особенно на фоне напряженных отношений с Западом. Сотрудничество в формате Москва-Баку-Тегеран и Москва-Баку-Анкара принесут всем ее участникам не только колоссальные экономические прибыли и позволят улучшить благосостояние народа этих стран, но и сформируют хорошую платформу для улучшения безопасности в регионе и снижения рисков для стабильного развития", - отметил наш собеседник.

Далее он высказал мнение о том, почему в Ереване возмущены сближением отношений России и Азербайджана.

"Во-первых, если Россия сблизится еще больше с Баку, то это не поправимый урон для Армении по всем направлениям. С другой стороны, если Москва прекратит оказывать поддержку военной продукцией, то у Армении не будет других источников обновления и наращивания своего военного потенциала, соответственно, и так уже отсутствующая возможность победы Армении, в случае военного столкновения с Азербайджаном будет ликвидирована в умах националистически настроенных представителей армянского общества.

Развитие сотрудничества между Тегераном и Баку, снизят приоритетность моста Тегеран - Ереван, что станет очередной разрушенной мечтой армян о новом источнике финансовой прибыли. - заявил политолог, отметив, что Армении предстоит пережить еще много негативных моментов, если политические процессы будут развиваться в том же направлении, что и сегодня.

Матанат Насибова