Заместитель Генпрокурора Азербайджана избран вице-президентом Исполкома Международной ассоциации прокуроров

Заместитель Генерального прокурора Азербайджана - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев избран вице-президентом Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Отметим, что 9 -13 сентября в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялось 46-е заседание, 23-я ежегодная конференция и общее собрание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.

В конференции приняли участие руководящие лица органов прокуратуры, юстиции, судебных и других правоохранительных органов, высшие должностные лица авторитетных международных организаций.

Отметим, что Ассоциация - первая и единственная международная организация, объединяющая в себе всех прокуроров мира. Эта структура была создана в венском офисе ООН в 1995 году.

Напомним, что Кямран Алиев также является членом азербайджанской делегации в Группе государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) и Национальным координатором Азербайджана в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по Стамбульскому Плану действий Антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии.

Распоряжением Президента Азербайджана от 05 августа 2014 года Кямран Алиев был назначен заместителем Генерального прокурора - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, ему был присвоен статус государственного советника юстиции второго класса. Кямран Алиев - доктор философии по юридическим наукам. Распоряжением Президента Азербайджана от 27 сентября 2008 года Кямран Алиев награжден орденом "Азербайджанское знамя".

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