Российские СМИ: Тегеран потребует у Еревана объяснений за американские биолаборатории

Последний скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий на территории Армении, вызвал нескрываемое возмущение в Тегеране.

"Бархатный" армянский премьер-министр недавно попытался ввести в заблуждение президента РФ Владимира Путина, сообщив в своём интервью газете "Коммерсант" о том, что российские специалисты были в полном объёме допущены на референс-лаборатории США, размещённый на армянской территории.

Как передает Day.Az, об этом пишет worldandwe.com

Оказалось, что эти "спецы" относятся к какому-то никому неизвестному частному институту, и осматривали они только помещения объектов, а никак не образцы биологических материалов.

Несомненно, что тёплая и трогательная дружба между Николом Пашиняном и послами США и Великобритании в Армении Ричардом Миллзом и Джудит Фарнворт имеет своей целью не удовлетворение интересов граждан Армении, а исполнение требований Вашингтона и Лондона.

Например, именно оттуда правительству Армении указывают, что надо делать, а как поступать не стоит. Сейчас высокие дипломатические персоны убедительно и настоятельно требуют от Пашиняна прекратить "преследования" хозяев Амулсарского золоторудного месторождения.

Дело в том, что местные граждане донельзя обеспокоены критической экологической ситуацией в этом районе. Жители неподалёку расположенного города Джермук многократно выходили на акции протеста. Экологи утверждают, что дальнейшая разработка Амулсарского месторождения угрожает водным рекам Арпа и Воротан, Кечутскому и Спандарянскому водохранилищам и, самое главное, озеру Севан.

Однако Никол Пашинян с большим сочувствием и пониманием отнёсся к речам президента "Lydian International", американо-британской компании, Жоао Карелло, которая эксплуатирует месторождение.

Тот заявил, что "...каждый день, пока рудник закрыт, пока мы не можем продолжить строительство, мне приходится ежедневно привлекать с рынка дополнительные 500 тысяч долларов. За последние два месяца у компании не было возможности работать в общей сложности 26 дней. Это значит, что с финансовой точки зрения мы должны найти 14 миллионов долларов свежих денег из-за простоев...".

Армянский премьер пообещал "разобраться" в обсуждаемом вопросе в самое кратчайшее время. Но нет почти никаких сомнений в том, что результатом его работы станет продолжение работы рудника. Это и понятно, если вспомнить о критической зависимости новых властей Армении от своих друзей в Вашингтоне и Лондоне. А Севан? Да что там Севан...

А тем временем нарастает напряжённость не только между Москвой и Ереваном, но и между Ереваном и Тегераном. Причина кроется всё в тех же американских биолабораториях.

Руководство Ирана с полным основанием полагает, что их работа направлена не только против России, но и против их страны.

Генерал Али Насери, командующий подразделением безопасности Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, заявил, что "... вопросом борьбы с биотероризмом занимаются именно военнослужащие и специалисты КСИР, и элитные части КСИР готовы противостоять биотерроризму".

"В качестве оружия выступают микроорганизмы или ядовитые соединения, произведённые микробами", - констатировал генерал.

Как свидетельствуют источники в Тегеране, в самое ближайшее время Иран может потребовать открыть доступ к биолабораториям США на территории Армении для своих специалистов.

Таким образом, за несколько месяцев своего правления армянский премьер-министр, удовлетворяя интересы Вашингтона и Лондона, умудрился поссориться с двумя крупнейшими соседями - Россией и Ираном.

Вообще-то совершенно непонятно, каким образом Армения, являющаяся членом Организации договора о коллективной безопасности, стала партнёром Пентагона (а именно он финансирует содержание этих объектов) в так называемых "программах по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями"? Насколько это соответствует Уставу ОДКБ? И какой интерес у США "бороться" с какими-то инфекциями так далеко от своих границ?

Учитывая растущую мощь Ирана и крайне напряжённые отношения между ним и США, вряд ли можно предполагать, что Тегеран будет долго безразлично наблюдать за тем, как рядом с его границами американцы станут заниматься экспериментами, представляющими угрозу для иранцев.

Кстати, весьма показательно, что иранское руководство несколько раз приглашало Никола Пашиняна посетить с визитом Тегеран, но тот почему-то хранит по этому поводу таинственное молчание. Вероятно, потому что вашингтонские кураторы никак не могут дать "добро" на этот визит...