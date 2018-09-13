Пашиняна снова поймали на вранье - опасны ли армянские биолаборатории Москве?

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсант" заявил, что 10-15 дней назад по его личному поручению российские специалисты были допущены к открытым на американские деньги биолабораториям. И, как это стало уже традицией, исказил реальное положение дел.

"У них никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении. Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Это никак не может быть использовано против России", - цитирует Aysor.am.

Более того, Пашинян выразил готовность обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий.

Хотя Пашинян и утверждает о безопасности действующих в Армении американских лабораторий для интересов России, приходится сомневаться, потому что в такой ситуации российская сторона вряд ли стала бы выражать свою обеспокоенность на официальном уровне. На уровне МИД и Госудумы не раз высказывалась озабоченность по поводу создания сети биолабораторий по периметру своих границ.

11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров поднял этот вопрос на встрече глав МИД ОДКБ в Алмате, заявив, что Россия хочет получить доступ к референс-лабораториям, которые были открыты при финансовой поддержке США на территории Армении и Казахстана.

По информации Регнум, российские спецслужбы и ученые не исключают, что лаборатории могут быть впоследствии использованы против России.

Лаборатории, о которых говорит российский дипломат, финансируются агентством по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) министерства обороны США. Агентство сотрудничает с Ереваном с 2000 года, когда власти Армении подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с распространением оружия массового поражения. США заявляют, что финансируют лаборатории, чтобы помочь Армении более эффективно бороться против распространения эпидемий и биологического оружия. Референс-лаборатории находятся в подчинении государственной некоммерческой организации (ГНКО) "Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний" министерства здравоохранения Армении.

Как пишет EADaily, известная болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева - автор нашумевшего расследования о работе секретных биолабораторий Пентагона у границ России, проведенного для Центра по изучению Ближнего Востока, собирается через несколько дней опубликовать новое расследование с внутренними документами, которое опровергнет заявления представителей Грузии и Армении о том, что эти объекты не нацелены против России и не представляют угрозы для местного населения.

Издание отмечает, что на днях озабоченность России по поводу работы секретных объектов Пентагона по периметру ее границ (аналогичные объекты развернуты американцами по всей Украине, строятся в Казахстане) попытался снять премьер-министр Армении Никол Пашинян, утверждающий, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям.

Однако, как удалось узнать корреспонденту EADaily, на секретный объект на территории Еревана были допущены сотрудники одного из региональных российских частных институтов, не имеющие никакого отношения к государству. При этом визитерам было позволено ознакомиться с помещениями лаборатории, но не с содержимым боксов, где хранятся образцы штаммов и с химическими реакторами. Более того, как и в Грузии, на территории Армении работает уже целая сеть таких биолабораторий. В частности, в 2016 году при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США в Армении были открыты три биолаборатории - в Ереване, Гюмри и Иджеване.

На днях EADaily обещает представить более подробную информацию на этот счет.

Зульфугар Ибрагимов