Что это там летает в карабахском небе?

После прошедшей недавно в Баку с большим успехом оборонной выставки ADEX-2018 в Армении усиленно ищут возможность ответить на поданный из Азербайджана сигнал. Заключался этот сигнал в демонстрации реальных возможностей нашей страны, и даже не столько с точки зрения импорта вооружений, сколько в плане развития собственного ВПК и производства современных видов оружия в Азербайджане.

Ответить на продемонстрированное в павильоне азербайджанского военпрома вооружение достаточно сложно, поэтому приходится искать сомнительные лазейки.

Как сообщают с большим энтузиазмом армянские СМИ, местные инженеры подготовили свой ответ азербайджанским дронам-камикадзе, то есть ударным БПЛА, производимым в Азербайджане. Новинку показали на технологической выставке DigiTec 2018 в Ереване. Сообщается, что беспилотник армянских инженеров поднимает в воздух два реактивных заряда РПГ-26 и переносит на расстояние до восьми километров. Он может пролететь несколько километров, поразить танк, а потом вернуться обратно. А управлять им можно на расстоянии, с пульта и экрана. И еще интригующий момент - сейчас аппарат может переносить не только РПГ-26, но и другой вид вооружения. Какой именно - не сообщает, но уточняется, что если что, он так бабахнет, что осколки разлетятся на 400 квадратных метрах.

Ух тыыыыы...

Эта новость очень плавно вписывается в сообщение об учениях, проведенных в начале минувшей недели ВС Армении в оккупированном Карабахе. В ходе этих, как указывается, батальонных учений, был продемонстрирован беспилотник, якобы разработанный и произведенный в самом Карабахе. На прилагаемом к новости видео демонстрируется момент взлета аппарата, а затем подрыв танка ударом из некой неопределенной точки.

Что это за инсценировка и что это за БПЛА "карабахского производства"?

На эти вопросы мы попросили ответить военного эксперта, бывшего командира бригады, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", полковника в отставке Шаира Рамалданова:

"После двух военных парадов в Баку, после широкомасштабных учений и парада, учений и выставки ADEX-2018 общественность Армении забеспокоилась и ждет от своих властей какой-то реакции и "адекватного ответа".

В какой-то мере, одним из результатов демонстрации той мощи, которую показал и на параде, и на выставке, и в ходе учений Азербайджан, была, на мой взгляд, встреча первых лиц двух стран в Душанбе.

Как бы там ни было, а власти Армении должны были сделать какие-то шаги, чтобы успокоить свою общественность. То они расписывали несуществующие возможности военно-промышленного комплекса Армении, а теперь заговорили о якобы производстве беспилотников на оккупированных территориях.

Что касается беспилотников, то к этому не стоит относиться серьезно. Сегодня даже на свадьбах порой съемки делаются беспилотником. Ну и что же? Говоря об ударных беспилотниках, якобы производящихся в оккупированном Карабахе, армянская сторона не приводит никаких доказательств. В качестве доказательства должны быть продемонстрированы фото, съемки удара по цели, сделанные аппаратом, проведенные им съемки, одним словом, результаты эксплуатации БПЛА. Если говорить о видео, которое иллюстрирует новость об этой "сенсации", то я, как человек военный, заметил ряд несостыковок. Все, что там показано, - это взлет аппарата. И больше ничего. Удар же по танку явно произведен с наземной огневой точки, а не беспилотником. Так что говорить о производстве ударных беспилотников на оккупированных территориях слишком рано.

Эти новости рассчитаны на дилетантов, на внутреннюю аудиторию. Мы знаем реальные возможности оккупантов. Не имея развитой военной промышленности, сегодня говорить об ударных беспилотниках, тем более произведенных в Карабахе, значит, пытаться дезинформировать армянскую аудиторию.

Армянской общественности следует знать, что в настоящее время на постсоветском пространстве ударные беспилотники выпускают только Россия и Азербайджан. Наши беспилотники - это совместная продукция с Израилем и Турцией, известными своими БПЛА. Ударный беспилотник - это очень серьезная техника, для его производства нужны очень серьезные компоненты. Такая машина должна обладать многими поражающими свойствами.

Да, в Армении выпускают беспилотные аппараты, использующиеся для целей провокаций. Например, год назад в Товузском направлении линии фронта с беспилотника армянами было сброшено взрывчатое вещество, спрятанное в детской игрушке. Нашим удалось его обезвредить и трагедии не произошло. Кроме того, на линии соприкосновения с армянской стороны взлетают БПЛА наблюдательного характера, простые, не оснащенные техническими возможностями, необходимыми для осуществления ударных функций. То есть это не такие БПЛА, которые выпускает Азербайджан".

Зульфугар Ибрагимов