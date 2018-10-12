В армянской армии за неделю своими убито 10 солдат - а жена Пашиняна требует чего-то от Баку

Пока в Ереване проходил саммит Франкофонии, создавалась искусственная атмосфера всеобщего ликования и благоденствия, а супруга премьера Пашиняна Анна Акопян заставляла глав государств отплясывать азербайджанский Кечари и фоткаться на фоне Каскада, в армянской столице прошла акция протеста родных и близких убитого несколько дней назад в оккупированном Карабахе солдата.

Как сообщает Epress.am, родственники погибшего 1 октября в одной из военчастей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, Геворга Арояна требуют от премьера Армении отставок министра обороны Давида Тонояна и руководства сепаратистского режима в Карабахе.

Дядя военнослужащего Армен Бегларян организовал акцию-оповещение во дворе церкви Св. Акопа в Гюмри, в которой приняли участие и товарищи Геворга. Семья продолжает утверждать, что Геворг не совершал самоубийства, что его убили и ответить за это должны многие.

"Дело не только в моем ребенке, все дети имеют право на жизнь. Пашинян джан, ты сказал, что все наши дети равны, заберем всех в армию. Забрали - и что? Все мы знаем, что там творится, мы своими руками отправляем наших детей на смерть. Превратили в русскую рулетку... Пусть это будет последний ребенок, последняя жертва. Если вы не можете решить этот вопрос, скажите. Поймали одного Манвела, поедавшего тушенку. Жрущих не осталось? Они остались на своих местах. Снова жрут. А нам, как ослам, отправлять своих детей, чтобы генералы кайфовали, содержали любовниц?", - заметил Армен Бегларян.

Мать Арояна виделась с сыном за день до инцидента. Парень был подавлен, без одежды, с синяком на веке и шрамом на голове. "Мать сказала, мол, сейчас же пойду к главному, Геворг же: мама джан, ничего не говори. И когда Арминэ хотела пойти к главному, на КПП ей дали книгу - это что-то новое, - чтобы родитель написал свое мнение. Арминэ говорит, что замполит стоял, как фашист, ребенок как-то напрягся, сказал: мам, напиши только, что довольны и благодарны".

По словам Бегларяна, в данной военчасти нечеловеческие условия. Об этом семье рассказывали и другие. Сюда Геворг попал по результатам жеребьевки, и уже очень скоро сообщил, что в части не просто трудно служить, а выжить.

Семья намерена провести собственное расследование. По словам дяди военнослужащего, у них имеется необходимая внутренняя информация. А народ, по его словам, должен понять, кто есть кто, должен знать, какая у нас армия. "Кто знает, что за эту одну неделю погибло 10 солдат? Наших детей убил не турок (то есть азербайджанец - ред.). Недавно сын одного должностного лица босой сбежал из части, офицеры преследовали его на автомобиле, он добрался до военчасти в Физули, кое-как позвонил, мол, дядя, приезжай, забери меня, убьют ведь".

Супруге премьера Армении Никола Пашиняна также было передано письмо, в котором, по словам Бегларяна, подробно описано случившееся, но реакции пока нет.

"Оставили письмо у Анны Акопян. Прошло 3 дня, ответа нет. Сегодня многие бы к нам присоединились, но пока ни родителей, ни других людей. Сказали, что проводится франкофония, не мешайте. Но встал Карабах, встал Эчмиадзин - все об этом скажут. Ради чего мы проводим франкофонию? Чтобы обмануть людей, мол, мы хорошие? Говорим, что у нас хорошая армия? Ничего подобного. Позови родителей, зови всех ребят, всех нормальных людей... Мы встанем, придем, будем служить, нужно два года? Послужим. Давайте вычистим все", - цитирует армянское издание.

Вопрос этот, по словам дяди Геворга, касается не только случая с племянником: нужно спасти всех ребят.

Дядя убитого солдата бросил в лицо Пашиняну жесткие обвинения: "А ты не хочешь узнать, что это тут происходит? Ничего ты не изменил, ничего не изменилось. Говорят "царь не настоящий". Мы хотим узнать, настоящий ты или нет".

Слыша этот крик души, невольно возникает вопрос: а как там, на оккупированных землях, как утверждается, на передовой, служит отпрыск "революционного" семейства Пашинян-младший? Он тоже приходит на встречу с родителями с фингалом и без формы? Анну Акопян тоже заставляют делать позитивные записи в "книге жалоб"? Не трудно ему там, в своей хлеборезке, не тяжело?

Горькие слова, высказанные дядей покойного в адрес премьера, совершенно справедливы. Но убитому горем мужчине следует понять, что даже если завтра Никол Пашинян и его мадам, оттанцевавшись и наевшись на приемах по случаю Франкофонии, наконец, обратят на него внимание, ничего все равно в армянской армии не изменится, и мальчики будут продолжать умирать. Армянская армия дезорганизована, деморализована и криминализована не только по вине каких-то мерзавцев-генералов. Все эти явления неизбежны в оккупационной армии по закону справедливости, который рано или поздно настигает страну-оккупанта. Плохо, что страдают в первую очередь простые граждане, но виноваты они сами, так как не хотят видеть и признавать реалий. А реалии таковы: пока не устранен факт оккупации, порядка в армянской армии не будет, продолжение оккупации территорий Азербайджана не позволит Армении подняться с колен и наладить жизнь, никакие "революции", саммиты франкофоний и прочих организаций не спасут ее.

А парня жаль. И его убийцы, эти подонки, конечно, должны ответить за содеянное. Но Геворг не первый и не последний.

Зульфугар Ибрагимов