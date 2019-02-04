Армянская провокация провалилась: Израиль возобновит экспорт беспилотников в Азербайджан

Отдел оборонного экспорта в министерстве обороны Израиля вернул компании Aeronautics лицензию на поставку беспилотных самолетов крупному иностранному клиенту, отозванную осенью 2017 года в связи с уголовным расследованием, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, что 29 августа 2017 года Aeronautics опубликовала биржевое коммюнике, согласно которому отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны временно заблокировал сделку по поставке важному клиенту партии БПЛА Orbitier K1 на сумму 20 миллионов долларов.

В коммюнике сообщалось, что поставки должны быть осуществлены в 2017-2018 годах. В 2016 году закупки данного клиента составляли 20% дохода компании, а в 2015 году - 18%. Компания не называла клиента, указывая в то же время, что речь идет о стране с кредитным рейтингом Ba по версии компании Moody's, с которой у Израиля существуют тесные экономические связи. Кроме того, в этой стране расположен завод, производящий запчасти для БПЛА по лицензии Aeronautics.

Среди клиентов Aeronautics только две страны - Сербия и Азербайджан - имеют кредитный рейтинг Ba, и из них только в Азербайджане имеется завод Aeronautics. В то же время напрямую Азербайджан в коммюнике компании указан не был.