Азербайджан стремится сплотить Европу с Центральной Азией.

Об этом, на конференции высокого уровня по сотрудничеству между Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и ЕС, сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Во время выступления Мамедгулиев отметил, что Азербайджан, будучи членом ОЧЭС, развивающим партнерство с ЕС, придает большое значение сотрудничеству в данном пространстве.

Ссылаясь на опыт председательства Азербайджана в ОЧЭС, замминистра подчеркнул, что Баку стремится к тому, чтобы сплотить Европу и Центральную Азию путем поощрения регионального единства, а также сотрудничества в области транспорта, информационных технологий и энергетики.

Мамедгулиев особо отметил, что агрессия Армении в отношении Азербайджана препятствует тому, чтобы Ереван смог в полной мере воспользоваться богатым потенциалом региона.

Замминистра сказал, что развитие программ сотрудничества с ЕС является для стран ОЧЭС приоритетным, и также рассказал о важности координационной деятельности в этом направлении.

В то же время, Мамедгулиев обратил внимание на продолжение сотрудничества между ОЧЭС и ЕС и подчеркнул значимость продолжения этого сотрудничества в более структурированной форме на основе конкретных программ и планов действий.

Отметим, что 17 июня этого года Совет ЕС принял документ с рекомендациями по участию ЕС в Черноморском региональном сотрудничестве.

В нем вновь выражается обеспокоенность угрозами безопасности ЕС в Черноморском регионе и подчеркивается, что международное право, включая независимость, суверенитет и уважение территориальной целостности, составляет фундаментальную основу подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе.