Если посмотреть на путь развития сегодняшнего Азербайджана и Армении, то ясно видно, что Армения - это страна без будущего. Это видно еще лучше после выступления премьера этой гниющей страны на Генассамблее ООН.

О таких людях, как премьер Армении Никол Пашинян, говорят: он либо наивный, либо глупец. Ну, или провокатор. Такие люди разрушают все на своем пути, думая, что приносят благо, лезут туда, где им не место, и вмешиваются в вопросы, слишком сложные для их ума.

Наивен Никол или, пардон, глуп? Скорее, он провокатор.

Речь премьер-министра Армении в Генассамблее ООН стала событием. В том смысле, что под сводами штаб-квартиры Организации объединенных наций вряд ли когда-либо слышали что-то подобное. Это была речь политика, абсолютно не ориентирующегося в реалиях и не сведущего в предмете своего выступления. Попросту говоря, Пашинян нес чушь и вынудил немногочисленных присутствующих в зале ее выслушать. Никол только для того и вышел на трибуну, чтобы поделиться с членами ООН своими фантазиями, порожденными его нездоровым воображением.

Отметим, что в этом году Пашиняна в ООН не ждали. Он уже выступал на прошлогодней сессии, а два года подряд вылезать на, по сути, главную трибуну человечества - это плохой тон и проявление политической незрелости и невоспитанности. Премьер Армении посчитал себя персоной очень важной с общечеловеческой точки зрения, тем более, что ему было чем поделиться с коллегами по ООН. За прошедший год у него появилось немало чрезвычайно "оригинальных" мыслей, которыми надо было обязательно поделиться со всей планетой.

Как раз совсем недавно в пропагандистском портфолио Пашиняна появилась идея о равноправии Азербайджана и НКАО в вопросе выхода из СССР. Считая, что придуман им этот тезис очень здорово, он уже успел поделиться им с армянами в Армении и США, на различных встречах, любовался собой, произнося несуразицу о том, что Карабах, дескать, наравне с Азербайджаном, имел право на выход из состава Союза.

"Народ Нагорно-Карабахской автономной области реализовал свое право на самоопределение и провозгласил независимость, выйдя из состава СССР законным путем. То же самое сделал азербайджанский народ. И подобная позиция Баку равна идее воссоздания Советского Союза", - цитирует премьера Спутник-Армения.

Расчет тут простой - сыграть на чувствах западной общественности. Говоря о том, что желание Азербайджана вернуть свои земли равносильно воссозданию Союза, Пашинян старается склонить ее симпатии на армянскую сторону. Но если бы Никол потрудился ознакомиться с теми документами советских времен, на которые ссылается, он бы обнаружил, что никаких прав на отделение от СССР автономии не имели, как и прав на отделение от самих союзных республик. Согласно советской Конституции автономные республики могли самоопределяться только с согласия центральных республиканских властей. Так что Пашиняну лучше было бы больше нигде этим аргументом не оперировать и не позорить себя и свою страну.

С трибуны ООН премьер-министр Армении обвинял Азербайджан в "агрессии", желании мести, а также набрался наглости призвать Баку отказаться от "однобокой" позиции и "создать условия для прогресса в мирном урегулировании". Пашинян с его забавным английским сетовал на "антиармянские настроения" и "армянофобию", якобы имеющие место в Азербайджане, в сотый раз повторял нежизнеспособную идею о необходимости приемлемости решения конфликта для всех "трех" сторон, и старался, используя цветистые фразы, описывать желание карабахских армян "жить так, как жили их предки на протяжении веков".

Премьер Армении очень непоследователен в своих заявлениях. Причина, видимо, в том, что управляют его языком не разум, а эмоции. Выступая на митинге в Ханкенди, он, мня себя лидером армянства, достал из нафталина и бросил как кость толпе лозунг "миацум". Трудно представить, что еще мог сделать глава Армении, чтобы окончательно разрушить переговорный процесс, параллельно признав истину - азербайджанские земли оккупированы именно его страной.

Даже редактор Регнума, известный своей проармянской позицией Модест Колеров заявил "168 жам": "Что означает это заявление? Оно означает конец переговорного процесса, оно означает, что 20-летний переговорный процесс был ошибкой".

Жалкое выступление Никола Пашиняна в ООН было критически воспринято в Армении. Как пишет Aysor.am, зампред РПА Армен Ашотян, ознакомившись с выступлением премьер-министра, констатировал на своей странице в Facebook ряд моментов, из-за которых Пашиняна лучше больше не подпускать к трибуне ООН.

"С трибуны ООН опять повторилась нелепая формула карабахского урегулирования Никола о приемлемом для народа Азербайджана решении. Уже ясно, что ему кажется, будто он нашел "крутое решение", чтобы предъявить Баку и затянуть переговорный процесс. Увы, эта примитивная уловка не только не сработает, но очень быстро поставит нас перед новой опасностью - разрушив прежний переговорный капитал и создав вместо этого большие риски. Ни Баку, ни сопредседатели Минской группы не попадут в ловушку этого пустословия". - написал в частности Ашотян.

И постскриптум: "Одним словом, тебя нельзя пускать на люди. Надеюсь, что в будущем году от имени нашей страны в ООН будет выступать другой человек".

Скорее всего, так оно и будет. Учитывая падение рейтинга премьера до 25 процентов, его ожидают большие проблемы.

Мы же, в свою очередь, пожелаем армянскому народу, чтобы его представлял в ООН не просто другой человек, но человек разумный, дальновидный и понимающий, что Армения не может диктовать условия, и для спасения себя самой как полноценного госуларства должна как можно скорее начать налаживать отношения с соседями. Времени у нее почти не осталось.

Зульфугар Ибрагимов