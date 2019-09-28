Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Центрального банка Рустамова Эльмана Сирадж оглу орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение глава государства подписал 28 сентября 2019 года.