Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции в нашей стране, выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего Президента Жака Ширака - ФОТО - ВИДЕО

27 сентября 13:35, Политика 14 812