Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, посетивший недавно Китай для участия во Второй Шанхайской международной выставке импортных товаров, дал интервью китайскому изданию The Global Times.

Стоит обратить внимание на то, что The Global Times - ежедневное издание, выходящее под эгидой газеты People's Daily, которая фокусируется на международных вопросах с точки зрения китайского правительства. То есть пишет о том, в чем заинтересован Пекин. Это еще раз подтверждает заинтересованность китайской стороны в наведении мостов с Азербайджаном. Китай - мировой экономический гигант, держава, которая, как прогнозируют специалисты, в перспективе окончательно захватит мировой рынок. Но и Азербайджан занимает самые прочные позиции в коридоре, соединяющем Восток и Запад, Азию и Европу, и может предложить китайским партнерам самые выгодные и безопасные, а также подкрепленные возможностями самой азербайджанской экономики пути транзита. Две страны заинтересованы друг в друге. В Китае это понимают, и не случайно с самого начала формирования китайской идеи "Один пояс, один путь" азербайджанская сторона включилась в эту работу.

Но не только транзитные возможности Азербайджана способствуют интересу Китая к нашему региону. Активно развиваются торгово-экономические связи двух стран.

Как сообщил Шахин Мустафаев китайскому изданию, товарооборот между Азербайджаном и Китаем в январе-сентябре 2019 года увеличился на 96% по сравнению с 9 месяцами прошлого года и достиг $1,7 млрд.

"В последние годы экономические и торговые отношения между Азербайджаном и Китаем стремительно развиваются, мы активно продвигаем продукцию самого высокого качества на китайском рынке. В январе-сентябре текущего года товарооборот Азербайджана с Китаем достиг $1,7 млрд., что на 96% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджан является важнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе", - сказал Мустафаев.

Важно, что в отличие от многих стран, от той же Армении, Азербайджан в отношениях с азиатским драконом не выступает в качестве просителя, а сам инвестирует в китайскую экономику. Так, за девять месяцев года азербайджанские инвестиции в КНР составили $1,7 млрд.

Напомним, что в ходе состоявшегося в апреле этого года в Пекине второго Форума "Один пояс, один путь" между Азербайджаном и китайскими компаниями было подписано 10 совместных документов на сумму свыше $800 млн. А до этого, в феврале был подписан меморандум об увеличении туристического потока. Как результат, за девять месяцев этого года число китайских туристов, приехавших в Азербайджан, увеличилось на 64%.

На Шанхайской выставке Азербайджан был представлен широко. В делегацию вошли 60 человек, представляющие 26 компаний. Наша страна представила более 500 видов товаров, в том числе продукцию сельского хозяйства, продукты питания, алкогольные и газированные напитки, сухофрукты, чай, растительное масло.

7 ноября вице-премьер Азербайджана выступил с речью на Всемирном форуме по торговле и международной логистике и принял участие в церемонии подписания соглашений между учреждениями и предприятиями двух стран. Были подписаны три меморандума о взаимопонимании и семь соглашений в сфере торговли. Как отметил китайскому изданию Мустафаев, в этом году, в отличие от первой Шанхайской выставки, наблюдался заметный рост интереса со стороны китайских компаний к нашей продукции и инвестиционному потенциалу.

Отметим, что всплеск активности в двусторонних отношениях наблюдается с 2015 года, когда Азербайджан заявил о намерениях подключиться к новому Шелковому пути. За четыре года товарооборот между странами вырос в два с половиной раза, причем, большая часть прироста пришлась на текущий год, что говорит о росте взаимного интереса.

Наглядным подтверждением как и взаимного интереса, так и китайского мега-проекта в действии, стал успешный проход следующего из Китая в Европу контейнерного состава компании China Railway Express по коридору Баку-Тбилиси-Карс.

Кстати, транзит через Азербайджан рассматривается в проекте как срединный транспортный коридор проекта "Один пояс, один путь". И это тоже в определенной степени символично, потому что срединный путь в китайской философии считается наиболее правильным путем развития. Да и само название Китая - Чжун го - переводится как Срединное государство.

Так что китайский мега-проект начал свое развитие, думается, по самому верному пути.

Лейла Таривердиева