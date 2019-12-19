В Аппарате Кабинета министров Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az.

Согласно распоряжению, Асаф Гасанов назначен заведующим общим отделом Аппарата Кабинета министров Азербайджана.