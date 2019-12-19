https://news.day.az/politics/1187117.html В Аппарате Кабмина Азербайджана новое назначение
В Аппарате Кабмина Азербайджана новое назначение
В Аппарате Кабинета министров Азербайджана произошло новое кадровое назначение.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az.
Согласно распоряжению, Асаф Гасанов назначен заведующим общим отделом Аппарата Кабинета министров Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре