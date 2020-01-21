https://news.day.az/politics/1195851.html В Азербайджане десятки кандидатов в депутаты отозвали свои кандидатуры
В Азербайджане десятки кандидатов в депутаты отозвали свои кандидатуры
Во внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля в Азербайджане, 95 кандидатов отозвали свои кандидатуры.
Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Панахов напомнил, что в выборах представлены члены 19 политических партий, в настоящее время зарегистрировано 1542 кандидата.
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