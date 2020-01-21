Во внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля в Азербайджане, 95 кандидатов отозвали свои кандидатуры.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов напомнил, что в выборах представлены члены 19 политических партий, в настоящее время зарегистрировано 1542 кандидата.