Госдолг Армении достиг рекордных $8 млрд

Государственный долг Армении к августу 2020 года приблизился к $8 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По состоянию на 31 июля 2020 года государственный долг Армении составил $7,94 млрд (58,1% ВВП 2019 года). В абсолютном выражении это самый высокий показатель за всю историю Республики Армения. Однако следует отметить, что в 2018 и 2019 годах величина госдолга по отношению к ВВП имела тенденцию к снижению. Так, если в 2017 году он составил 58,9% ВВП, то уже в 2019 году - 53,5% ВВП. Это было обусловлено тем, что в номинальном выражении темпы роста ВВП были более высокими, чем темпы роста госдолга, а также стабильностью курса армянского драма по отношению к доллару США", - отметили в Минфине.

Ранее МВФ прогнозировал, что госдолг Армении в 2020 году превысит 60% ВВП.

На сайте Минфина сообщалось, что по состоянию на 31 июля 2020 года государственный долг Армении составил $7 млрд 939,5 млн, что составляет 58,1% ВВП 2019 года. По состоянию на 31 декабря 2019 года госдолг составлял $7 млрд 321,3 млн. Только в июле 2020 года госдолг Армении увеличился на $220,7 млн. Долг правительства составляет $7 млрд 460,9 млн, из которых $5,57 млрд - внешний долг, а внешний долг Центрального банка составляет $478,6 млн.

В Минфине отметили, что средняя ставка госдолга составляет 4,6%.

На Международную ассоциацию развития приходится 21,8% внешней задолженности Армении, 17% - на Международный банк реконструкции и развития, 16,8% - на Азиатский банк развития, 7% - на МВФ, 6,7% - на Евразийский банк развития, 2,8% - на Европейский инвестиционный банк.

В ведомстве "Интерфаксу" также сообщили, что если в 2018 и 2019 годах среднегодовой темп роста госдолга в долларовом выражении составил 4%, то по состоянию на 31 июля 2020 года госдолг по сравнению с данными на конец 2019 года вырос на 8,4%, что было обусловлено пересмотром закона Республики Армения "О государственном бюджете на 2020 год" в целях смягчения последствий COVID-19 и стимулирования экономики.

В частности, уровень дефицита госбюджета был увеличен с запланированных 2,3% ВВП до 5% ВВП. Одновременно в сторону снижения были пересмотрены также и прогнозы по росту ВВП. Для финансирования дефицита госбюджета было увеличено нетто финансирование за счет внутренних заимствований (первоначально было запланировано привлечь 145 млрд драмов, а согласно новому сценарию, данный показатель был увеличен до 245 млрд драмов, при этом фактический показатель за январь-июль составил 179 млрд драмов), также с МВФ была согласована новая программа заимствований, в рамках которой в 2020 году будет предоставлено $315 млн, из которых $280 млн были выделены в первом полугодии.