Победа Азербайджана показала важность сотрудничества России и Турции для региона

В освободительной войне Турции в 20-х годах ХХ века главную роль сыграл турецкий народ. Но определенную роль в обеспечении независимости Турции сыграла и Россия. В тот период Турция воевала с великими державами, и советская Россия оказала ей содействие в борьбе за свою независимость. С другой стороны, Москва тоже защищала свои интересы благодаря сотрудничеству с Анкарой. Красная армия в сотрудничестве с турецкой армией решили "армянский вопрос", ликвидировав дашнакское правительство Армении, поддерживаемое Британией.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, публицист и историк Мехмет Перинчек.

По словам нашего собеседника, в результате подписания Московского договора 16 марта 1921 года в регионе установился мир. Все это благодаря Договору о дружбе и братстве между Анкарой и Москвой.

Турецкий политолог заметил, что в конфликтах России и Турции никогда не было победителей, но проблемами между ними всегда пользовались западные страны, стремившиеся создавать раскол и противостояние. Сотрудничество Москвы и Анкары шло в ущерб интересам Запада.

"Две страны с коренными традициями, когда они действуют в регионе сообща, то это исключает присутствие третьих стран. Противостояние между Турцией и Россией служит интересам Запада в этом регионе. Когда они конкурировали, тратили много сил и становились слабее, что создавало условия для реализации целей Запада. Когда же они сотрудничают, то получают возможности реализовать свои национальные интересы. Это сотрудничество служит и процветанию всего региона", - подчеркнул Перинчек.

Турецкий политолог подчеркнул общность судьбы двух стран и исключил возможность провокаций, способных разрушить их отношения. Российско-турецкое сотрудничество - это не выбор, а обязательность, подчеркнул Мехмет Перинчек. Россия и Турция нужны друг другу, процветание и спокойствие региона зависят от этого партнерства.

"Это хорошо продемонстрировали последние события в Карабахе, когда Азербайджан одержал победу в освободительной войне, вернув свои земли, тридцать лет находившиеся под оккупацией", - заключил турецкий политолог.

Лейла Таривердиева