https://news.day.az/politics/1333613.html В миротворческих подразделениях ВС Азербайджана проведены учебные тренировки - ВИДЕО
В миротворческих подразделениях ВС Азербайджана проведены учебные тренировки - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в миротворческих подразделениях проведены учебные тренировки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе занятий, проводимых с целью повышения уровня профессионализма личного состава, была проверена боевая, морально-психологическая, физическая, медицинская и специальная подготовка военнослужащих.
Следует отметить, что в настоящее время военнослужащие азербайджанской армии участвуют в миротворческих миссиях в Афганистане и Южном Судане.
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