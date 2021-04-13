В миротворческих подразделениях ВС Азербайджана проведены учебные тренировки

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в миротворческих подразделениях проведены учебные тренировки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе занятий, проводимых с целью повышения уровня профессионализма личного состава, была проверена боевая, морально-психологическая, физическая, медицинская и специальная подготовка военнослужащих.

Следует отметить, что в настоящее время военнослужащие азербайджанской армии участвуют в миротворческих миссиях в Афганистане и Южном Судане.