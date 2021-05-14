https://news.day.az/politics/1342639.html Джейхун Байрамов и генсек Европейской внешнеполитической службы обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
Джейхун Байрамов и генсек Европейской внешнеполитической службы обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
14 мая в ходе телефонной беседы между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генсеком Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино прошел обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
Глава МИД проинформировал собеседника о текущей обстановке в регионе, подчеркнув, что Азербайджан остается приверженным устранению напряженности в регионе.
Стороны отметили важность решения напряженных моментов дипломатическим и политическим путем.
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