Движение неприсоединения вновь оказало доверие Азербайджану

Движение неприсоединения (ДН) является второй по величине политической организацией после Организации Объединенных Наций с точки зрения решения глобальных проблем и реагирования на современные вызовы и угрозы. Главная цель ДН состоит в поддержании и укреплении безопасности во всем мире на основе норм и принципов международного права.

Наша страна является полноправным членом этой организации с 2011 года. Несмотря на столь короткий промежуток времени, Азербайджан был избран председателем ДН благодаря успешной дипломатии.

Председательство в ДН полностью отвечает интересам Азербайджана. Наша страна строит свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах, охватывающих такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, защита взаимных интересов и поощрение сотрудничества, что всецело совпадает с основополагающими принципами внешней политики Азербайджана.

По сути, председательство Азербайджана пришлось на беспокойный и сложный период. Для подтверждения данных слов достаточно напомнить о параличе мировой экономики, вызванной глобальной пандемией COVID-19. А ещё на этот период времени пришлась 44-дневная Вторая карабахская война, которая показала всему миру, что Азербайджан превосходит Армению не только на уровне дипломатии, но и по всей конфигурации компонентов военной мощи.

Несмотря ни на какие трудности, Азербайджан сумел быстро и адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию, обогатив свое председательство активными инициативами, усовершенствовав механизмы сотрудничества в рамках организации. Понимая огромную потребность в глобальном сотрудничестве, в то время как весь мир оказался беспомощен перед пандемией, Азербайджан в качестве председателя ДН сумел объединить страны с разными политическими и идеологическими структурами.

Неслучайно в ходе Саммита Президент Ильхам Алиев от имени Движения неприсоединения предложил провести Специальную сессию Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. Инициатива была поддержана более чем 150 государствами-членами ООН и 3-4 декабря 2020 года Спецсессия состоялась. Фактически, в ситуации, когда мировое сообщество ожидало конкретных шагов от великих держав, лидерские качества, продемонстрированные Президентом Ильхамом Алиевым, остались в памяти каждого азербайджанца предметом гордости.

В то же время глава государства неоднократно заявлял в своих выступлениях о "вакцинном национализме", что является еще одним проявлением справедливого подхода Азербайджана в рамках Движения. К сожалению, подавляющее большинство производимых в мире вакцин, cкупается богатыми странами, в то время как страны с низким уровнем остаются беззащитными, учитывая появление все новых и новых штаммов коронавируса. Азербайджан дает понять, что спасение нескольких стран от пандемии ничего не значит с точки зрения общей победы над невидимым злом. Только совместными усилиями, предоставляя всем странам равные условия, можно будет надеяться на скорейший успех в борьбе с COVID-19. Следовательно, все страны должны проявлять ответственность и уважать право других государств приобретать вакцину.

За время председательства Азербайджана в ДН наша страна оказала гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам в борьбе с пандемией, а также добровольно пожертвовала 10 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения. Азербайджан был одним из первых государств в мире, начавших процесс вакцинации. Граждане могут привиться в различных пунктах вакцинации по всей стране. Важным моментом является то, что прививка делается бесплатно, причем не на принудительной, а на добровольной основе.

Кстати, Азербайджан положительно ответил на обращение стран-членов ДН возглавить организацию еще на один год после заявления Уганды о принятии председательства в Движении в конце 2023 года. Таким образом, Азербайджан продолжит почетную и ответственную миссию председательства в ДН еще на год. Не сомневаемся, что он будет ещё более успешным.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az