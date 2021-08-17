"Вот тебе и союзничек"

"Когда человек хвастается, что никогда не изменит своих убеждений, он обязуется идти все время по прямой линии, - это болван, уверенный в своей непогрешимости". Эта цитата из произведения известного французского писателя Оноре де Бальзака хорошо характеризует наших соседей, которые, будучи убежденными в своей исключительности и правоте, упрямо не хотят принять сложившиеся новые реалии и воспринимают в штыки любое заявление, призывающее к установлению стабильности в регионе и налаживанию продуктивного сотрудничества, основывающегося на принципе добрососедства.

Именно поэтому сегодняшний призыв министра иностранных дел России Сергея Лаврова к российским автоперевозчикам обратить внимание на транзитный потенциал в Карабахе вызвал в армянском обществе очередную волну антироссийской истерии.

"Там идет сейчас активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог, поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории, она будет, по-моему, иметь, очевидно, экономическую выгоду. Важно, чтобы экономическое развитие этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием ", - сказал глава российского МИД на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

Это, казалось бы, обычное и рациональное предложение российского министра, преследующее целью повысить экономический потенциал региона с взаимной выгодой для всех сторон, вызвало шквал негодования с армянской стороны.

"О какой части Карабаха идет речь? Той, которая оказалась под "азербайджанской оккупацией" или той, в которой сумели выжить армяне и находятся российские миротворцы?

Или министр иностранных дел России рассматривает Нагорный Карабах как общий экономический регион, вне зависимости от факта "оккупации"?", - негодуют армянские телеграм-каналы, попутно видя в словах Сергея Лаврова политическую подоплеку и упрямо называя возвращение признанных на международном уровне азербайджанских территорий оккупацией.

В других армянских СМИ данная новость вышла с ироничным заголовком "Вот тебе союзничег: глава МИД РФ предложил международным автоперевозчикам работать на "оккупированых" территориях "арцаха"".

В комментариях же под данной новостью армяне излили свою желчь в адрес российского министра в таких нелицеприятных комментариях, как "Тупая морда все сам решил или кто подсказал?", "Жидо-махмудовская тварь.", "этот лавровзаде уже задолбал" и т.д.

Неоднозначную реакцию в армянском обществе вызвал и визит посла России в Армении Сергея Копыркина на отдельные участки армянской границы, в том числе в населенный пункт Араздейен, где он встретился с российскими и армянскими пограничниками. Если в ряде армянских СМИ и телеграм-каналах визит посла и почтение им памяти русских солдат и армянских добровольцев, павших в Ошаканской битве во время русско-персидской войны, были названы "идеалом братства", и в данном визите даже умудрились разглядеть "ответку на туристический поход по Сюнику посла США Линн Трейси" и некий "намек" Турции, то были и те, кто более сдержанно и скептично воспринял визит посла.

Так, в ответ на восторженный пост "А помните как некоторые пиарили туристический поход посла США Линн Трейси по Сюнику? Сейчас эти 'янерусофб'-ы в упор игнорируют ответку российского посла, посетившего в свой отпуск интересные места - границу с Турцией напротив Ани, затем границу с Турцией чуть южнее у Хор Вирапа и Ерасх (Араздейен - ред.). Намёк от Копыркина поняли? Да, Лакот тоже хорош - не забываем про него" армяне ответили "Объясните чуваку, что посол РФ молодец конечно, но те места, где он побывал-это пограничные заставы ФСБ/РФ в РА .И, что его поездка в Ерасх (Араздейен - ред.), это никакой не намёк, потому что там тоже заставы в пару метрах".

Досталось и российскому журналисту и военному эксперту, члену Общественного совета при Министерстве обороны России Игорю Коротченко. В ответ на его пост о том, что если бы вместо Горбачева Советский Союз возглавил бы Гейдар Алиев - сейчас были бы как Китай первой экономикой мира и сохранили бы СССР, один из армянских телеграм-каналов огрызнулся следующим грязным постом: "Игорьку видимо подвезли на пару грамм больше икры, чем было обещано, и он решил отработать аванс. Я честно не понимаю, как такой человек может быть членом Общественного совета при Министерстве Обороны РФ".

Интересно, до каких пор в российском обществе будут закрывать глаза на подобные антироссийские настроения в стране-"союзнике", и когда, наконец, армянское общество вместо того, чтобы записывать всех, чья точка зрения не совпадает с их единственной "правильной", встанет на путь налаживания нормальных отношений с соседями во имя процветания и развития как своей нации, так и региона в целом?

Талех Агавердиев