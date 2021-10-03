Армянское лобби в РФ прибирает к рукам Новороссийск

"16 октября в армянской общине Краснодарского края состоится знаменательное событие. В городе-герое Новороссийске пройдет торжественная церемония освящения храма Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя) Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви", - об этом сообщают армянские СМИ России, торжествуя свою победу еще в одном причерноморском городе России.

Отношения между казаками и армянской диаспорой в Новороссийске крайне напряглись в виду ползучей армянской экспансии. Казаки не далее, как месяц назад вышли с протестами к городским структурам, пытаясь довести свои жалобы и недовольство в связи с растущим армянским самоуправством. Этот вопрос в СМИ замяли, потому что российские СМИ, как известно, тоже под армянским влиянием, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Однако стало известно, что выразившие свое возмущение в адрес армянского произвола казаки привлечены к уголовной и административной ответственности. Это по сути итог всех тех россиян, которые у себя на Родине пытаются сдержать рост армянского влияния и криминала.

Напомним, что так же башкирская правозащитница Рамиля Саитова попала в тюрьму, как только попыталась поставить вопрос о массовом засилье армян в Башкирии. Саитову не только посадили "за разжигание межнациональной ненависти", но и сделали все возможное, чтобы ее пребывание в тюрьме стало невыносимым. Саитова даже объявляла голодовку, но и эту информацию СМИ закрыли.

А армянская диаспора меж тем продолжает поглощать избранные регионы России. Во главе этого процесса стоит Армянская апостольская церковь, насаждающая по всей России свои храмы и хачкары.

На открытие нового армянского храма в Новороссийск съедутся руководители армянских общин и священнослужители армянских церквей со всего юга России. Ожидается также приезд делегации из Армении во главе с Верховным патриархом Армянской Апостольской Церкви, Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым. И конечно же пожалуют добрые российские чиновники, с которыми армянская диаспора плотно и щедро работает.

Армянские СМИ, действующие в РФ, уже пишут, что "армяне имеют непосредственное отношение к основанию города Новороссийска, что увековечено в величественном памятнике, установленном на городской набережной. Это памятник отцам-основателям Новороссийска - адмиралам Михаилу Лазареву и Лазарю Серебрякову (Казар Маркосович Арцатагорцян)".

То есть, идите и докажите, россияне, спустя лет 50, что Новороссийск - российский город! У армян есть время, чтобы переименовать еще несколько российских населенных пунктов на армянский лад, а потом сообщить, что "архивные источники" подтверждают принадлежность Новороссийска, Адлера или Сочи "великой Армении".

В преддверие открытия армянского храма в Новороссийске, армянская диаспора провела встречу с представителями краевой и городской администраций. Последние с радостью отметили "возросшую за последнее время активность деятельности Регионального отделения САР Краснодарского края".

"Наконец, узрели. Мы постоянно об этом предупреждаем российские власти. Только у нас возросшая и структурированная армянская активность на юге России вызывает тревогу, а вот у наших региональных чиновников - сплошную эйфорию.

Местный чиновник некий Александр Бородавка подчеркнул "серьезную роль, которую армяне Кубани играют как в экономической, так и в политической жизни края". Чему так радуется Бородавка? Тому, что армяне отжали весь бизнес, или стали больше влиять на политические процессы в крае?", - пишет российское издание.

Но главное, что армянский эмиссар Камо Айрапетян вручил каждому российскому чиновнику памятную медаль "20 лет САР" (САР - Союз армян России-спрут армян России), а также пригласил всех в Новороссийск, где 16 октября состоится освящение армянской церкви Сурб Григор Лусаворич. Пусть порадуются арменизации российского края...

Тем более, повсеместно уже звучит и пропагандируется армянский язык.

В ходе недавнего посещения Туапсинского района руководитель Армянской общины Краснодарского края Камо Айрапетян побывал в школе поселка Тенгинка, где действует группа по изучению армянского языка, и ознакомился с ходом учебного процесса. Айрапетяну показалось, что армянских учебников в российских селах мало, и он добавил еще партию.

Так, 29 сентября, по поручению председателя Регионального отделения САР Краснодарского края, армянского эмиссара Айрапетяна, в Тенгинке побывали представители армянского спюрка, которые привезли с собой "необходимые учебники". Учебные пособия, автором которых является руководитель отдела образования РО САР Каринэ Есаян, будут распределены между школами поселков Новомихайловский, Джубга и Тенгинка.

И Новороссийск, и Новомихайловский - дети заговорят по-армянски... Успешная работа Спрута армян в России!