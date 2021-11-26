Будет создана Комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией
Будет создана Комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, подписанном 26 ноября в Сочи Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путином.
"Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", - отмечается в заявлении.
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