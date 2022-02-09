Армянская диаспора посадила Канделаки и за руль "ТНТ"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Российский медиарынок, в котором довольно долгое время успешно паразитируют агенты армянского лобби, на днях ощутил на себе новый удар - Тина Канделаки возглавила ТНТ после того, как пост директора телеканала покинул Роман Петренко, сообщила пресс-служба "Газпром-медиа". Канделаки будет совмещать новые обязанности с работой заместителем гендиректора "Газпром-медиа" и управляющим директором "Газпром-медиа Развлекательное телевидение".

Новость для россиян стала не совсем хорошей, ибо засилье армян в российских медиа, правоохранительных органах и государственных ведомствах привело к тому, что сегодня от деструктивной деятельности армянской диаспоры страдают все эти ветви. Всякие канделаки, симоньяны и прочие, используя маску "патриотов России", эксплуатируют российские медиа для наращивания своих возможностей и продвижения своих людей все выше и выше. При том, что все прекрасно понимают, как на самом деле армяне "самые русские" в России, "самые американские" в США, "французы до мозга костей" во Франции и т.д.

Тина Алавердян Канделаки - персонаж крайне одиозный, ее не любят в российском обществе из-за вечных скандалов, которые она вызывает вместе со своей подружкой Маргаритой Симоньян.

Учитывая ее новое назначение, было бы правильно вспомнить череду ее самых знаменитых фейлов, а именно с МАТЧ-ТВ.

Говоря о скандалах с Канделаки, россияне с яростью, в первую очередь, вспоминают хаос, устроенный ею на этом спортивном телеканале. Ввиду неплодотворной работы Тины телеканал долгое время терпел много критики, россияне то и дело выражали возмущение, что Канделаки необходимо срочно уволнять и улучшать работу телеканала. И они были правы, ведь репутация МАТЧ-ТВ до сих пор остается сомнительной. Например, одним из самых громких скандалов стал скандал 2020-го года, когда канал во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею показал финальную игру 2011 года. Из-за этого некоторые зрители решили, что российская сборная одержала победу. Среди тех, кто поздравил в социальных сетях российских хоккеистов с победой, оказался даже бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Да, в 2011 году россияне победили канадцев со счетом 5:3. Но это был 2011-й, а не 2020-й... Болельщики были не расстроены. Они были взбешены, о чем свидетельствовали многочисленные отзывы о трансляции в социальных сетях и СМИ. Многие обвинили канал в тотализаторных манипуляциях, что не подтвердилось, но учитывая любовь Канделаки к деньгам, возможно, какую-то выгоду она с этой истории и имела.

С критикой в адрес Канделаки и МАТЧ-ТВ выступала и спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова, которая является одним из самых влиятельных лиц в российском футболе. По словам Салиховой, МАТЧ-ТВ часто занимается фальсификациями, в особенности с фотографиями. "Они фотошопят. Пенальти надо дать - они повторы не показывают. Руки у других команд - руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают руку", - рассказала она Собчак, которая спросила о предвзятом отношении канала к "Спартаку". В интервью Ксении Собчак она также отметила, что у Тинатин Алавердян все очень плохо с адекватностью.

Кстати, о Собчак - она является одной из немногих известных личностей, кто выводит таких, как Канделаки, на чистую воду (поэтому у нее регулярные терки и с Симоньян).

Комментируя назначение нового директора ТНТ, Ксения высказала недоумение, как на месте Петренко оказалась Канделаки, и указала еще на один фейл армянки: оказывается, Тина уже разорилась с продакшном на IvI. Онлайн-кинотеатр сотрудничал с её Carbon Production и потерял 1,5 млрд рублей из-за провалившихся проектов. По словам Собчак, детище Тины является глубоко убыточной компанией и работает даже не в ноль, а уходит в минус.

Высмеять Канделаки успел и телеведущий Иван Ургант, когда она пропихнулась на пост заместителя генерального директора "Газпром-медиа", но несмотря на это, благодаря щупальцам армянской диаспоры России, захватившим высокие должностные кресла, Тина все-таки получила очередную кормежку в лице ТНТ.

Да, ТНТ фактически является армянским каналом, но куда дальше его арменизировать? Став полноценным членом армянской организации управления Россией и заслужив право на особые привилегии со стороны этого глубинного спрута, Канделаки завтра будет претендовать на еще большие преференции.

Какими бы "истинными патриотами РФ" ни притворялись агенты армянской диаспоры России, на самом деле они всегда остаются армянами, которым плевать на интересы россиян и российского государства. Недовольство телевидением и СМИ - один из ярких тому примеров. Но Канделаки никуда уходить не собирается. У нее бессрочные контракты, ей везде хорошо и комфортно. А на то, что она позорит страну, к сожалению, никто не обращает внимания, так же как и не обращают внимания на то, как позорит Россию соплеменница по крови Маргарита Симоньян.