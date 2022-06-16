Шушинская декларация стала революционной для региона

Шушинская декларация о союзничестве является революционным документом. С точки зрения интересов не только Азербайджана и Турции, но и всего региона. Сотрудничество между Анкарой и Баку поддерживает стабильность и мир в нашем регионе, и это выгодно не только нашим двум странам, но и всем нашим соседям.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

Отношения между Баку и Анкарой, отметил он, очень важны с точки зрения суверенитета наших стран. Это союзничество дало положительные результаты во время освободительной Отечественной войны Азербайджана. Теперь настало время развивать и углублять эти отношения и задействовать весь имеющийся потенциал сотрудничества в экономической, энергетической, военной сферах.

"Шушинская декларация показывает стратегический уровень турецко-азербайджанских отношений по всем направлениям. На нынешнем этапе турецко-азербайджанские отношения играют на интересы не только Баку и Анкары, но и всего региона. Наше союзничество очень важно для решения проблем региона, в первую очередь для установления стабильности и мира, которые стали возможны после 44-дневной Отечественной войны. Кто не желает стабильности и мира в нашем регионе? Они нужны всем - и России, и Ирану, и Грузии и даже Армении", - сказал турецкий политолог.

Наш собеседник подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против каких-то третьих сторон. Наоборот, Шушинская декларация закладывает основы региональной интеграции. И это, считает Перинчек, выгодно всем. В этом особое значение этого документа. Если Азербайджан и Турция будут обеспечивать мир и стабильность в регионе, это проложит путь к экономической и политической интеграции стран региона. Развитие же региональной экономики позволит решать проблемы и закроет внешним акторам возможность вмешиваться в дела региона.

"Шушинская декларация является залогом мира и стабильности, экономической интеграции в регионе. И такая схема выгодна всем", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева