Массовое захоронение, обнаруженное в Ходжавенде, является очередным свидетельством варварства армян

Источник: Агентство международной информации Trend

Массовое захоронение, обнаруженное в Ходжавенде, является еще одним свидетельством преступлений, совершенных армянами против азербайджанского народа.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что преступления против азербайджанского народа совершались армянами и в начале прошлого века, и после обретения Азербайджаном независимости.

"До сих пор неизвестна судьба почти 4 000 наших граждан, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны. Варварство, массовые убийства азербайджанцев стали государственной политикой Армении", - сказал Мамедов.

Он отметил, что, к сожалению, международные структуры, не реагируют на это.

"Такой подход международных структур, их безразличное отношение и даже в ряде случаев покровительство Армении, заявления в ее поддержку поощряют армян совершать очередные преступления. Поэтому на международные организации так же ложится очень серьезная ответственность. Они должны быть на стороне справедливости, не поддаваться ложной, фальшивой информации армян, решительно осуждать агрессивные действия Армении, вводить в отношении нее санкции", - сказал депутат.

Отметим, что вчера в селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено очередное массовое захоронение. В нем найдены останки 12 человек, которые предположительно были военнослужащими.