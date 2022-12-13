Автор: Лейла Таривердиева

Еще в начале 90-х кто-то сказал: Азербайджан - это спящий лев, и когда он проснется, многим не поздоровится. Мало кто тогда воспринял это предупреждение всерьез, потому что надуманная история региона служила успокоением врагам и недругам, убаюкивала разум, убеждая, что в следующем столетии такой единицы, как Азербайджан, на карте мира уже не будет. Но лев проснулся, и все, кто сплотился в черном деле раздела этой страны, сегодня имеют бледный вид.

Происходящее со вчерашнего дня на дороге Шуша-Ханкенди - это подъем страны и ее общества на очередную ступень. Мы все сегодня так или иначе переживаем переломный момент в нашей истории. Азербайджан продолжает удивлять мир.

Разочарование, пережитое всеми нами, когда вместо флага над Ханкенди мы увидели на своих землях российскую бронетехнику, прошло, потому что каждый, в конце концов, разобрался, что иначе на тот момент было невозможно. На границе стояла наготове целая армия, готовая вторгнуться в Азербайджан, и было правильным ходом превратить потенциального агрессора в миротворца и обездвижить его обязательствами. И пусть РМК этих обязательств не выполняет, сама по себе миротворческая функция, принятая российской стороной, ограничивает контингент в желаемых действиях. Нет никаких сомнений, что российским военным очень хотелось бы разогнать собравшихся на дороге Шуша-Ханкенди азербайджанцев, но в Москве понимают, что Россия в этом случае автоматически превращается из миротворца в оккупанта. А это уже совсем другая история, и напротив перепуганных миротворцев будут стоять уже не экологи, не молодые волонтеры, предлагающие чай, а очень серьезные люди в камуфляже.

Одного короткого видео с отдалением миротворцев от автомобиля журналистов достаточно, чтобы понять, насколько злы на россиян азербайджанские военные. Очень заметно, что терпение армии на исходе. И это понятно, потому что два года со своих постов наши военнослужащие наблюдают за безобразием, творящимся в зоне временной ответственности РМК. Военнослужащие той армии, которая способна за пару дней решить все проблемы с незаконными армянскими бандами, все еще процветающими в Карабахе. И для которой российская группировка, хоть и крупная, хоть и вооруженная до зубов, не является непреодолимой преградой.

Как свидетельствуют сообщения в соцсетях, количество участников акции протеста в ближайшие часы возрастет. Если кто-то ожидал, что, не выдержав ночного мороза, люди разбегутся, он просчитался. Протестующие встретили утро песнями и плясками, сводя с ума задубевших от холода миротворцев. Судя по появляющейся, в том числе в армянских СМИ, информации, руководство РМК в бешенстве. Генерал Волков мог еще вчера утром все это прекратить, если бы вышел к протестующим и выполнил их требования. Но он не появился. Почему? Потому что испугался и потому что ему было нечего сказать. А еще российская сторона в шоке. И армянская тоже. Никто не ожидал, что такое возможно, что азербайджанцы перейдут от слов к делу и действительно наглухо перекроют Лачинскую дорогу. Все предупреждения, звучавшие и на официальном, и на неофициальном уровне, казались Москве и Еревану просто словами, которые никогда не превратятся в реальные действия. А вот превратились, и миротворческий контингент России впервые за два года оказался перед реальной угрозой выбора: либо РМК начинает выполнять свои обязательства, либо выполнением этих обязательств займется сама азербайджанская сторона. Азербайджану не впервой брать на себя выполнение чужих обязательств. В 2020 году он поработал за ООН и ОБСЕ, сегодня ему не составит труда реализовать 4-й пункт Трехстороннего заявления о мире, подписанного, в том числе Россией.

Армянские источники с ночи распространяли фейковые сообщения о том, что Волков якобы дал азербайджанской стороне время до середины вторника, чтобы добровольно разойтись, а в противном случае будет применена сила. Можно представить, какой переполох в РМК вызвали такие новости, ведь если в Баку в подобное развитие событий поверят, россиянам придется несладко. Поэтому вслед за фейком последовала другая информация: РМК не собирается применять силу, никакого приказа "сверху" не поступало. Само собой, что не поступало. И не поступит. Надо быть безумцами, чтобы решиться на такие действия, когда и без того весь мир против тебя. И когда предстоит столкнуться с очень сильной и очень злой армией, которая тридцать лет ждала справедливости и больше ждать не собирается.

Очень смешно наблюдать за телодвижениями сепаратистов. Накануне в течение дня они несколько раз меняли свои планы, один грандиознее другого. В конечном итоге им так и не удалось собрать возмущенную толпу, которую можно было бы противопоставить азербайджанской акции. Да и миротворцы делали все, чтобы не позволить армянам приблизиться к месту событий - такое столкновение для них самый страшный кошмар. Сепаратисты, как известно, на провокации горазды, об этом знают и их опекуны. Не сумев собрать "армию", армяне теперь прибегают к своему излюбленному методу - к плачу. Соцсети переполнены стонами и жалобами на некую "гуманитарную катастрофу", на застрявшие в пробке кареты скорой помощи. Жители зоны РМК неожиданно все разом заболели и всем разом потребовалась госпитализация, которой мешают, де, плохие азербайджанцы. Хотя, заметим, в многокилометровой пробке к Лачинской дороге амбулансов что-то не видно. Может быть, потому, что машины скорой помощи участники акции пропускают? Армяне об этом не задумывались?

Уже говорят о "геноциде", а марионетки армянства в других странах проецируют эту чушь в своих твиттерах. Доходит до абсурда - армяне требуют у миротворцев открыть Ходжалинский аэропорт, чтобы перевозить "больных" по воздуху. Как будто этот вопрос как-то зависит от РМК.

Вообще, происходит много интересного. Например, армянские СМИ сообщают об указании Никола Пашиняна вывезти из Карабаха тяжелую военную технику. Достаточно было азербайджанской общественности показать характер, как армянская сторона взялась за дело по принципу "не надо - я сам". Происходящее показывает, что разоружение незаконных формирований произойдет - добровольно либо насильно. В последнем случае Армения потеряет остатки своего выжившего после 44-дневной войны вооружения, поэтому намного разумнее будет вывести его добровольно.

Если это действительно так, то это первый за тридцать лет разумный шаг Еревана. И очень хочется надеяться, что не последний. Потому что никому не нужна напряженность, ни нам, ни простым армянам. И даже рядовым солдатам-миротворцам она не нужна. Этим растерянным российским парням, простоявшим на морозе всю ночь и мало понимающим, что происходит.

Все хотят мира, но он почему-то никак не наступает. Наверное, потому что кто-то должен взять дело в свои руки, не дожидаясь понимания и согласия других. Азербайджан готов взять на себя такую работу. Он уже ее взял на себя.